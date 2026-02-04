MENÜ
  • Stadt Hof bereitet für B 173 Ortsumgehung von Haidt vor: Zwangsenteignungen drohen

Stadt Hof bereitet für B 173 Ortsumgehung von Haidt vor: Zwangsenteignungen drohen
Von Bernd Jubelt
80 Prozent der für die Umgehungsstraße benötigten Flächen konnte die Stadt bereits sichern. Zwei größere Verhandlungen führten bislang aber noch nicht zum Ziel. Dabei steht Hof unter Zeitdruck.

Autofahrer, die von Plauen aus über die B 173 nach Hof wollen, sollen künftig über eine Ortsumgehung an Haidt und Leimitz vorbeigeleitet werden. Seit Jahren klagen dort Anwohner über eine hohe Verkehrsbelastung.
