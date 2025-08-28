Stadt Plauen bezuschusst Wohlfahrtsvereine mit 45.000 Euro

Insgesamt elf Vereine und freie Träger der Wohlfahrtspflege erhalten für ihre Aufgaben ein Budget von der Stadt. Doch nicht alle Fraktionen beteiligen sich an der Beratung zur Verteilung des Geldes.

Mit einer Summe von insgesamt 45.000 Euro bezuschusst die Stadt Plauen auch in diesem Jahr elf freie Träger und Vereine für die übernommenen Aufgaben im Bereich der Wohlfahrtspflege. Wie Sozialbürgermeister Tobias Kämpf (CDU) im Bildungs- und Sozialausschuss des Plauener Stadtrates am vergangenen Donnerstag erklärte, bleibe die Anzahl der...