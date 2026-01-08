Stadt Plauen bilanziert Schneefall-Einsatz: „Der Winterdienst funktioniert der Wetterlage entsprechend gut“

Plauen
Zwei Zentimeter Neuschnee am Donnerstagmorgen - schon diskutiert halb Plauen über die Qualität des Winterdienstes. Wie die Stadtwirtschaft dazu Stellung nimmt und wie sie auf die nächsten Tage vorbereitet ist.
Schneefall hat am Donnerstagmorgen im Plauener Stadtgebiet erneut für winterliche Bedingungen auf den Straßen gesorgt. Angaben der Stadtverwaltung zufolge war der Winterdienst seit 3 Uhr im Einsatz. Er räumt die Straßen entsprechend einer Prioritätenliste.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.