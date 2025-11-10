Stadt Plauen jetzt mit einem barrierefreien Internetauftritt: Was bedeutet das?

Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz soll Menschen mit Einschränkungen mehr Lebensqualität geben. Der Zugang zu Informationen aus dem Rathaus ist nun leichter geworden.

Wer die Internetseiten der Stadt Plauen und anderer städtischer Einrichtungen wie Museen besucht, findet seit Donnerstag einen neuen Button: Assistent. Dieser ist Teil der Aktion Barrierefrei. Doch was verbirgt sich dahinter?