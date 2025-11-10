Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Vogtland
  • Plauen
  • Stadt Plauen jetzt mit einem barrierefreien Internetauftritt: Was bedeutet das?

Plauens Internetauftritt ist jetzt barrierefrei. Der Weg führt über den Assistent-Button (rechts oben).
Plauens Internetauftritt ist jetzt barrierefrei. Der Weg führt über den Assistent-Button (rechts oben). Bild: B. Jubelt
Plauen
Stadt Plauen jetzt mit einem barrierefreien Internetauftritt: Was bedeutet das?
Von Bernd Jubelt
Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz soll Menschen mit Einschränkungen mehr Lebensqualität geben. Der Zugang zu Informationen aus dem Rathaus ist nun leichter geworden.

Wer die Internetseiten der Stadt Plauen und anderer städtischer Einrichtungen wie Museen besucht, findet seit Donnerstag einen neuen Button: Assistent. Dieser ist Teil der Aktion Barrierefrei. Doch was verbirgt sich dahinter?
