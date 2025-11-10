Stadt Plauen jetzt mit einem barrierefreien Internetauftritt: Was bedeutet das?

Plauen
Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz soll Menschen mit Einschränkungen mehr Lebensqualität geben. Der Zugang zu Informationen aus dem Rathaus ist nun leichter geworden.
Wer die Internetseiten der Stadt Plauen und anderer städtischer Einrichtungen wie Museen besucht, findet seit Donnerstag einen neuen Button: Assistent. Dieser ist Teil der Aktion Barrierefrei. Doch was verbirgt sich dahinter?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.