Stadt Plauen übergibt Restspenden an ukrainische Stadt Solotonoscha

2022 waren viele Plauener einem Spendenaufruf der Stadt gefolgt. Nun konnte nochmals Geld an eine Sozialeinrichtung in der befreundeten Stadt überwiesen werden.

Knapp 4100 Euro an noch übrigen Spenden, die 2022 von den Plauenern für die ukrainische Stadt Solotonoscha gesammelt wurden, sind nun an das dortige Sozialzentrum überwiesen worden. Darüber informierte die Plauener Stadtverwaltung. Ziel der Einrichtung sei die Förderung der Jugend- und Altenhilfe. In dem Sozialzentrum werden ältere Menschen,...