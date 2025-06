Stadt Plauen versteigert am Mittwoch wieder Fundsachen: Zahlreiche Fahrräder kommen unter den Hammer

Fundsachen, die von ihren Besitzern nicht abgeholt werden, werden in Plauen regelmäßig versteigert. Was am Mittwoch geplant ist.

Zehn Damenräder, zwölf Herrenräder, 14 Mountain-Bikes sowie drei Jugendräder sollen am Mittwoch unter den Hammer kommen. Ab 14 Uhr findet im Plauener Rathaus die Versteigerung von im Fundbüro abgegebenen Fahrrädern statt. Die Türen des Ratssaales öffnen sich dafür bereits um 13.30 Uhr, sodass alle Interessierten die Räder vorab in...