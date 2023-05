Stadtbad öffnet am Wochenende verkürzt

Plauen.

Der öffentliche Badebetrieb im Plauener Stadtbad ist am Wochenende nur eingeschränkt möglich. Wie Ronny Adler, Geschäftsführer der Bäder Plauen GmbH informiert, schließen Sportbad und Herrenhalle, am Samstag den 20. Mai bereits ab 17 Uhr. Am Sonntag, den 21. Mai öffnen Sportbad und Herrenhalle ab 14 Uhr. Sonst gibt es für Besucher keine weiteren Einschränkungen. (cbo)