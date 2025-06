Stadtradeln 2025 in Plauen: Wie man ein Bike gewinnen kann

In wenigen Tagen geht es wieder los. Interessenten können sich noch anmelden.

In wenigen Tagen, am 16. Juni, startet in Plauen wieder das Stadtradeln. Bereits im vergangenen Jahr haben zahlreiche Teams mit insgesamt 321 Teilnehmern im Aktionszeitraum etwa zweimal die Erde umradelt. Bis zum 6. Juli können in diesem Jahr Kilometer gesammelt werden. Wer mitmachen möchte, kann sich im Internet informieren und anmelden. 32...