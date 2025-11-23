Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Stadtrat von Pausa-Mühltroff trifft sich zur Sondersitzung zum Thema Windkraft

Windkrafträder dominieren das Stadtbild von Pausa-Mühltroff aus der Entfernung.
Windkrafträder dominieren das Stadtbild von Pausa-Mühltroff aus der Entfernung. Bild: Simone Zeh
Windkrafträder dominieren das Stadtbild von Pausa-Mühltroff aus der Entfernung.
Windkrafträder dominieren das Stadtbild von Pausa-Mühltroff aus der Entfernung. Bild: Simone Zeh
Plauen
Stadtrat von Pausa-Mühltroff trifft sich zur Sondersitzung zum Thema Windkraft
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Pausa-Mühltroff lehnt weitere Windkraftanlagen in seinem Gebiet ab. Eine entsprechende Stellungnahme wollen die Stadträte am Montag auf den Weg bringen.

Der Stadtrat von Pausa-Mühltroff wird sich am Montag, 19.30 Uhr, in einer Sondersitzung mit dem Thema Windkraft beschäftigen. Den Antrag dazu hat Stadtrat Thomas Hohl (Pro Vogtlandschaft) eingebracht. Ziel sei es, dass sich die Kommune nochmals zum Thema Windkraftanlagenbau positioniert und eine Stellungnahme dazu an den Regionalen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:39 Uhr
1 min.
Pausa-Mühltroff will Straßenlampen auf LED umrüsten
Neue LED-Straßenbeleuchtung in Kornbach – die Umrüstung soll weitergehen.
Eine Ersparnis durch die Umrüstung auf LED bei den Straßenlampen hat die Stadt Pausa-Mühltroff bereits erreicht. Dabei soll es nicht bleiben.
Simone Zeh
15:00 Uhr
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Triebwagen landet am Bahnhof mit der Nase im Dreck
 5 Bilder
Ein Zug aus Tschechien ist am Samstag in Johanngeorgenstadt auf das falsche Gleis gefahren.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Anstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
24.11.2025
2 min.
Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
12.11.2025
1 min.
Bürgermeisterwahl in Pausa-Mühltroff im nächsten Jahr: Tritt der Amtsinhaber noch einmal an?
Michael Pohl (CDU) ist Bürgermeister in Pausa-Mühltroff.
2026 finden in Pausa-Mühltroff Bürgermeisterwahlen statt. Ein Kandidat steht schon fest.
Simone Zeh
24.11.2025
3 min.
Vertrauter Dodiks gewinnt Wahl in serbischem Teil Bosniens
Sinisa Karan ist ein Vertrauter des bisherigen Präsidenten Milorad Dodik.
Karan wird neuer Präsident der ethnisch vorwiegend serbischen Republika Srpska. Er ist ein Vertrauter von Ex-Präsident Dodik. Dieser war wegen seiner separatistischen Politik abgesetzt worden.
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
Mehr Artikel