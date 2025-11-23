Stadtrat von Pausa-Mühltroff trifft sich zur Sondersitzung zum Thema Windkraft

Plauen
Pausa-Mühltroff lehnt weitere Windkraftanlagen in seinem Gebiet ab. Eine entsprechende Stellungnahme wollen die Stadträte am Montag auf den Weg bringen.
Der Stadtrat von Pausa-Mühltroff wird sich am Montag, 19.30 Uhr, in einer Sondersitzung mit dem Thema Windkraft beschäftigen. Den Antrag dazu hat Stadtrat Thomas Hohl (Pro Vogtlandschaft) eingebracht. Ziel sei es, dass sich die Kommune nochmals zum Thema Windkraftanlagenbau positioniert und eine Stellungnahme dazu an den Regionalen...
