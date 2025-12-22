Stadtverwaltung von Plauen für zwei Tage geschlossen

Plauen
Schließtage für den 24. Dezember und 2. Januar angekündigt. Doch das ist noch nicht alles.
Das Rathaus in Plauen, inklusive Bürgerbüro, Standesamt und Einwohnermeldeamt, bleibt am Mittwoch, 24. Dezember, und am Freitag, 2. Januar, geschlossen, so die Stadtverwaltung. Aufgrund des Schließtages bleibt das Einwohnermeldeamt auch am Samstag, 3. Januar, zu. Dafür ist an den Samstagen, 10. und 24. Januar, von 9 bis 12 Uhr offen. Die...
