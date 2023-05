Stärkste Plauener Ortswehr steht unter neuer Führung

Plauen.

Die Freiwillige Feuerwehr Plauen-Stadtmitte hat mit dem 42-jährigen Brandmeister Marcus Fluck einen neuen Wehrleiter. Er war jetzt bei turnusmäßigen Wahlen mit großer Mehrheit ins Amt gewählt worden. Er löst Rocci Pelz ab, der über zwei Wahlperioden an der Spitze stand. Seine Stellvertreter sind die Brandmeister Marcel Antkowiak und Markus Nattermüller. Das Trio führt nun die nächsten fünf Jahre die stärkste Plauener Ortswehr. Als Jugendfeuerwehrwart wurde Richard Bauer berufen. Mehr als 20 Jugendliche gehören zur Jugendwehr. Die Feuerwehr Stadtmitte hatte im Vorjahr ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert und ist zusammen mit der Berufsfeuerwehr in der Feuerwache in Chrieschwitz untergebracht. Rund 50 Kameradinnen und Kameraden versehen ihren ehrenamtlichen Dienst in der Wehr und bewältigen dabei neben ihrem eigentlichen Beruf im Durchschnitt 100 Einsätze im Jahr. (bju)