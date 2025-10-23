Stammtisch für Kreuzfahrer: Plauener Marinekameraden und Gäste berichten von ihren Reisen

Der Austausch über das immer beliebtere Reiseformat auf See findet im Rahmen einer neuen Reihe statt.

Zum zweiten Mal findet am Freitag, 24. Oktober ein Stammtisch für Teilnehmer von Kreuzfahrten statt. Das Treffen wird vom Verein „Marinekameraden Plauen/Vogtland von 1899“ organisiert. Eingeladen hat dieser einen besonderen Gast: einen Vogtländer, der als Reisebegleiter auf Kreuzfahrtschiffen eingesetzt ist. Er wird von seinen Erlebnissen...