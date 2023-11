Statt Garage: Neue Plauener Tiertafel hat jetzt eine richtige Anlaufstelle

Die Einladung der Tiertafel, die neuen Vereinsräume zu besichtigen, nahmen zwar nur wenige Vogtländer wahr. Warum die Aktion dennoch ein ein Erfolg war.

Es ist ein gelungener Auftakt für die Vereinsmitglieder der Tiertafel Vogtland gewesen. Am Sonntag beging der Verein in seiner neuen Anlaufstelle an der Stöckigter Straße 63 in Plauen einen Tag der offenen Tür. Zwar sei nur ein halbes Dutzend Neugieriger der Einladung zu Kaffee und Kuchen gefolgt, wie Vereinsvorsitzende Petra Scholz berichtet....