Stenograf aus Plauen bleibt der schnellste Schreiber der neuen Bundesländer

Er gehört seit Jahren zu den besten Stenografen hierzulande. Diesmal kehrte er mit gleich zwei Meistertiteln ins Vogtland zurück.

Alexander Beyer aus Plauen bleibt schnellster Tastschreiber der neuen Bundesländer. Der 57-Jährige arbeitet als Justizhauptsekretär am hiesigen Amtsgericht. Am Wochenende war er für den Stenografenverein Aue bei den Meisterschaften des Ostdeutschen Stenografenverbandes in Dresden gestartet. Dort konnte er zum wiederholten Male seinen Titel in...