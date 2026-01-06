MENÜ
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Sternsinger besuchen das Plauener Rathaus
Von Ellen Liebner
In diesem Jahr sammeln die Mädchen und Jungen Spenden, um Kinderarbeit in Bangladesch einzudämmen.

Bundesweit sind sie unterwegs, so auch in Plauen: Kleine Sternsinger der Katholischen Pfarrei Herz Jesu haben am Dreikönigstag das Plauener Rathaus besucht. Die sieben Sternsinger Clara, Gabriel, Rebekka, Lukas, Mirjam, Johanna und Josua sangen zunächst im Foyer und segneten anschließend die Amtszimmer von Oberbürgermeister Steffen Zenner...
