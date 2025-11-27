Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Vogtland
  Plauen
  • Stopp für neue Windkraftgebiete in Mittelsachsen: Wo der im Vogtland tagende Planungsverband Chemnitz jetzt eine klare Linie gezogen hat

Mittelsachsen hat das gesetzliche Windkraft-Flächenziel von 2 Prozent erreicht.
Mittelsachsen hat das gesetzliche Windkraft-Flächenziel von 2 Prozent erreicht. Bild: Jens Büttner/dpa
Mittelsachsen hat das gesetzliche Windkraft-Flächenziel von 2 Prozent erreicht.
Mittelsachsen hat das gesetzliche Windkraft-Flächenziel von 2 Prozent erreicht. Bild: Jens Büttner/dpa
Plauen
Stopp für neue Windkraftgebiete in Mittelsachsen: Wo der im Vogtland tagende Planungsverband Chemnitz jetzt eine klare Linie gezogen hat
Von Uwe Selbmann
Im künftigen Raumordnungsplan Wind werden für Mittelsachsen keine neuen Windkraftflächen mehr geplant. Die Region hat das gesetzlich festgelegte Flächenziel erreicht. In Chemnitz sowie den Landkreisen Erzgebirge, Vogtland und Zwickau sieht das anders aus.

Im künftigen Raumordnungsplan Wind sollen für den Landkreis Mittelsachsen keine neuen Gebiete für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Darauf hat sich der Planungsverband Region Chemnitz am Mittwochabend in Plauen verständigt. Mitglieder im Verband sind gewählte Vertreter der Stadt Chemnitz sowie der Landkreise Erzgebirge, Mittelsachsen,...
