Storchennest ist frisch geputzt: Doch wo bleibt das Neuensalzer Paar?

Die Birken am Storchennest wurden entfernt, damit die Störche besser landen können. Nur ist bis jetzt kein einziges Tier zu sehen.

In Weischlitz sind sie längst da, in Wallengrün ebenso: Nur in Neuensalz warten die Anwohner bisher vergeblich auf die Rückkehr der Störche. Noch kein einziges Tier wurde gesichtet. Dabei erwartet die Störche in Neuensalz ein „renovierte“ Umgebung: Die Untere Naturschutzbehörde des Vogtlandkreises hat in Abstimmung mit den Sächsischen... In Weischlitz sind sie längst da, in Wallengrün ebenso: Nur in Neuensalz warten die Anwohner bisher vergeblich auf die Rückkehr der Störche. Noch kein einziges Tier wurde gesichtet. Dabei erwartet die Störche in Neuensalz ein „renovierte“ Umgebung: Die Untere Naturschutzbehörde des Vogtlandkreises hat in Abstimmung mit den Sächsischen...