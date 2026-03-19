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Das Storchennest in Neuensalz – die Birken wurden entfernt.
Das Storchennest in Neuensalz – die Birken wurden entfernt. Foto: Silvia Kölbel
Foto: Silvia Kölbel/Archiv
Das Storchennest in Neuensalz – die Birken wurden entfernt.
Das Storchennest in Neuensalz – die Birken wurden entfernt. Foto: Silvia Kölbel
Foto: Silvia Kölbel/Archiv
Plauen
Storchennest ist frisch geputzt: Doch wo bleibt das Neuensalzer Paar?
Von Silvia Kölbel
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Die Birken am Storchennest wurden entfernt, damit die Störche besser landen können. Nur ist bis jetzt kein einziges Tier zu sehen.

In Weischlitz sind sie längst da, in Wallengrün ebenso: Nur in Neuensalz warten die Anwohner bisher vergeblich auf die Rückkehr der Störche. Noch kein einziges Tier wurde gesichtet. Dabei erwartet die Störche in Neuensalz ein „renovierte“ Umgebung: Die Untere Naturschutzbehörde des Vogtlandkreises hat in Abstimmung mit den Sächsischen...
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