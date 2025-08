Strandeulen feiern an der Talsperre Pöhl Electro-Party bis weit in die Nacht

„Grüner Strand“ in Gansgrün sorgt für Tanzeskalation.

Dieser Strandabschnitt am Pöhler Stausee ist speziell für Electro-Fans reserviert. Mitten in der Festival Prime-Time knipste der Greizer Veranstalter Lars Rohleder am Samstagabend die Party-Zone „Grüner Strand“ in Gansgrün an. Zur 14. Runde feierten die Strandeulen bis weit nach Mitternacht. Bis 4 Uhr morgens durften die Boxen vibrieren....