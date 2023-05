Straßberg richtet einen neuen Rastplatz ein

Eine überdachte Sitzgruppe, eine sogenannte Waldschänke, lädt in Kürze in Straßberg zur Rast ein. Sie wurde im Bereich der Elsterbrücke in Höhe des Zottnerweges aufgestellt. Die Idee, den Rastplatz dort einzurichten, war erst im Februar geboren worden, ging durch den Ortschaftsrat und konnte noch kurz vor Pfingsten umgesetzt werden....