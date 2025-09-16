Straßenbahn-Fahrer muss in Plauen Vollbremsung einleiten: Es gibt Verletzte

Zwei ältere Insassen der Tram wurden bei der Gefahrenbremsung verletzt. Was war passiert?

Bei einer Gefahrenbremsung der Straßenbahn im Plauener Ortsteil Neustadt sind am Montagvormittag zwei Insassen der Tram leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag informierte, hatte ein 17-jähriger Fußgänger gegen 9.20 Uhr im Baustellenbereich der Elsterbrücke die Schienen überquert, ohne auf den Bahnverkehr auf der Syrastraße zu...