Straßenbahn und Auto kollidieren in Plauen

Am Donnerstagfrüh hat sich in Plauen ein schwerer Unfall mit einer Straßenbahn ereignet. Mehrere Personen kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Am Donnerstagfrüh hat sich auf der Reichenbacher Straße in Plauen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren kurz nach 7 Uhr an der Einmündung der Straße Am Gericht ein Auto und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Demnach hatte die 59-jährige Fahrerin eines Opel versucht, von der Reichenbacher Straße...