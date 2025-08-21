Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Straßenbahnen und Stadtbusse verkehren zum Stadtfest „Plauener Herbst“ nach Sonderfahrplan

Die Straßenbahnen rollen zum „Plauener Herbst“ auch in den Abendstunden.
Die Straßenbahnen rollen zum „Plauener Herbst“ auch in den Abendstunden. Bild: Claudia Bodenschatz
Die Straßenbahnen rollen zum „Plauener Herbst“ auch in den Abendstunden.
Die Straßenbahnen rollen zum „Plauener Herbst“ auch in den Abendstunden. Bild: Claudia Bodenschatz
Plauen
Straßenbahnen und Stadtbusse verkehren zum Stadtfest „Plauener Herbst“ nach Sonderfahrplan
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Plauener Verkehrsbetrieb erweitert an allen drei Tagen sein Angebot in den Abend- und Nachtstunden.

Zum Stadtfest „Plauener Herbst“ erweitert die Plauener Straßenbahn ihr Angebot. Jeweils abends wird nach einem Sonderfahrplan gefahren. Die Straßenbahn- und Stadtbuslinien sowie der Schienenersatzverkehr (SEV) nach Waldfrieden und Reusa fahren an allen drei Tagen bis etwa 20 Uhr laut normalem Fahrplan. Danach wird der Nachtverkehr am Freitag...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.08.2025
3 min.
Umfangreiche Bauarbeiten: Fahrgäste der Plauener Straßenbahn müssen sich ab der kommenden Woche zum Teil auf Schienenersatzverkehr einstellen
Den Tunnel werden baustellenbedingt ab Montag weniger Straßenbahnen frequentieren.
Über die Neue Elsterbrücke kann drei Wochen lang keine Straßenbahn fahren. Das hat erhebliche Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr. Was auf die Fahrgäste jetzt zukommt.
Bernd Jubelt
25.06.2025
1 min.
Museumsnacht: Trams und Busse in Plauen fahren länger
Die Trams treffen sich am Postplatz in Plauen.
Die Straßenbahnen und Stadtbusse verkehren am Freitag, 27. Juni, nach einem Sonderfahrplan.
Konrad Rüdiger
12:24 Uhr
1 min.
Blitzschlag sorgt in Ostsachsen für hohen Sachschaden
Ein Blitzschlag hat im ostsächsischen Spreetal für einen hohen Sachschaden an einem Haus gesorgt. (Symbolbild)
Verhängnisvolle Kettenreaktion: Ein Blitz trifft einen Baum, der daraufhin auf ein Haus stürzt. Der Schaden ist erheblich.
12:25 Uhr
1 min.
Unfall an der Rosine: Vollsperrung der S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn
Symbolbild Polizeikelle: Die S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn ist am Sonntagmittag vollgesperrt.
Wegen eines Verkehrsunfalls ist die S 184 in Höhe der Rosine derzeit vollgesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz.
Cornelia Schönberg
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
Mehr Artikel