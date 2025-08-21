Straßenbahnen und Stadtbusse verkehren zum Stadtfest „Plauener Herbst“ nach Sonderfahrplan

Plauen
Der Plauener Verkehrsbetrieb erweitert an allen drei Tagen sein Angebot in den Abend- und Nachtstunden.
Zum Stadtfest „Plauener Herbst“ erweitert die Plauener Straßenbahn ihr Angebot. Jeweils abends wird nach einem Sonderfahrplan gefahren. Die Straßenbahn- und Stadtbuslinien sowie der Schienenersatzverkehr (SEV) nach Waldfrieden und Reusa fahren an allen drei Tagen bis etwa 20 Uhr laut normalem Fahrplan. Danach wird der Nachtverkehr am Freitag...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.