Straßenbaustellen: Nächste Woche neue Verkehrseinschränkungen auf Plauens Straßen

Der Baustellenreport der Stadt Plauen enthält für nächste Woche drei neue Straßensperrungen.

Auf Plauens Straßen gibt es nächste Woche drei neue Verkehrseinschränkungen. So ist ab Montag die Sorgaer Straße zwischen Am Schäfereianger und Eschenweg für die Durchfahrt gesperrt. Grund ist laut Stadtverwaltung die Beseitigung einer Winterbaustelle. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mittwoch, 25. März. Die Riedelstraße ist ab...