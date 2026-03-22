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Nächste Woche gibt es in Plauen mehrere neue Straßenbaustellen.
Nächste Woche gibt es in Plauen mehrere neue Straßenbaustellen. Foto: studio v-zwoelf/stock.adobe.com
Nächste Woche gibt es in Plauen mehrere neue Straßenbaustellen.
Nächste Woche gibt es in Plauen mehrere neue Straßenbaustellen. Foto: studio v-zwoelf/stock.adobe.com
Plauen
Straßenbaustellen: Nächste Woche neue Verkehrseinschränkungen auf Plauens Straßen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
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Der Baustellenreport der Stadt Plauen enthält für nächste Woche drei neue Straßensperrungen.

Auf Plauens Straßen gibt es nächste Woche drei neue Verkehrseinschränkungen. So ist ab Montag die Sorgaer Straße zwischen Am Schäfereianger und Eschenweg für die Durchfahrt gesperrt. Grund ist laut Stadtverwaltung die Beseitigung einer Winterbaustelle. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mittwoch, 25. März. Die Riedelstraße ist ab...
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