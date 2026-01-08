MENÜ
  Streit um WC in Elsterberg: „Eine Toilette sollte eine Selbstverständlichkeit sein – ihr seid vielleicht noch nicht in der Situation"

Einsparungen durch Schließung der öffentlichen Toilette? Die Elsterberger Stadträte lehnten das ab.
Einsparungen durch Schließung der öffentlichen Toilette? Die Elsterberger Stadträte lehnten das ab. Bild: Petra Steps
Einsparungen durch Schließung der öffentlichen Toilette? Die Elsterberger Stadträte lehnten das ab.
Einsparungen durch Schließung der öffentlichen Toilette? Die Elsterberger Stadträte lehnten das ab. Bild: Petra Steps
Plauen
Streit um WC in Elsterberg: „Eine Toilette sollte eine Selbstverständlichkeit sein – ihr seid vielleicht noch nicht in der Situation“
Von Petra Steps
Wie viele andere Städte auch, ist Elsterberg finanziell nicht auf Rosen gebettet. Das Geld ist knapp, es muss gespart werden. Ein Sparvorschlag löste jetzt jedoch reichlich Diskussionen aus.

Der Gürtel ist eng geschnallt für die Elsterberger. Vor allem ein Vorhaben dominiert im neuen Jahr: der Neubau der Noßwitzbrücke über die Weiße Elster. Der Neubau ist dringend nötig, doch er verschlingt viel Geld. „2026 ist so gut wie nichts anderes möglich“, sagte Kämmerin Karina Häußer zur Haushaltsdiskussion im Stadtrat. Das...
