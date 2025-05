Strohbrand in Kauschwitz und Zwoschwitz: Polizei sucht seit gut einem Jahr nach Brandstifter

Zeugen hatten zwar Hinweise gegeben, doch der mutmaßliche Brandstifter ist noch nicht gefunden. Die Ermittlungen halten an.

Mehrere Tage hatte Ende Juni des vergangenen Jahres ein Großbrand in einem Strohballenlager in Kauschwitz nahe des Einkaufszentrums Plauen-Park gewütet. Es war Plauens wohl bisher längster Feuerwehreinsatz. Auch weil es kurz darauf im benachbarten Zwoschwitz brannte, ging die Kripo von Vorsatz aus. Außerdem war ein auffälliges Feuerzeug am...