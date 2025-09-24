Stundenlanger Ausfall bei Netzanbieter Pyur am Dienstagabend in Plauen: Das war der Grund

Kein Internet, kein TV, kein Telefon – viele Plauener Pyur-Kunden hatten am Dienstagabend das Nachsehen. Nun hat sich das Unternehmen geäußert.

Ein stundenlanger Ausfall beim Netzanbieter Pyur hat in weiten Teilen Plauens am Dienstagabend für Ärger bei Kunden gesorgt. Sie berichteten von einer Störung, die kurz nach 18 Uhr begonnen hatte. Der Netzanbieter bestätigte auf „Freie Presse"-Anfrage die Störung. Einem Unternehmenssprecher zufolge habe es am Dienstagabend Probleme mit...