Gute Nachrichten vom Albertplatz in Plauen. Der Nackte Mann dort braucht nicht mehr zu frieren – zumindest obenrum.
Gute Nachrichten vom Albertplatz in Plauen. Der Nackte Mann dort braucht nicht mehr zu frieren – zumindest obenrum.
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Sturmtief „Elli“: Das Vogtland trotzt dem Wintereinbruch
Von Bernd Jubelt und Nancy Dietrich
Schneefall, gefrierender Regen und kräftiger Wind sorgten am Freitag in der Region für teils schwierige Verkehrsverhältnisse. Es gab einige Unfälle. Das große Chaos blieb aber aus.

Die Vogtländer haben sich am Freitag gut auf das Sturmtief „Elli“ eingestellt. Der Verkehr rollte in weiten Teilen trotz winterlicher Verhältnisse überwiegend normal. Größere Behinderungen gab es nicht, hieß es aus dem Lagezentrum der Polizei. Eine ähnliche Einschätzung traf auch das Landratsamt. „Größere Beeinträchtigungen oder...
