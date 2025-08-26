Tablets, VR-Brillen, 3D-Drucker: Fahrende Digitalwerkstatt macht Station an Plauener Gymnasium – „ich bin sehr beeindruckt“

Plauen
Zukunft auf Rädern: Im Hof des Diesterweg-Gymnasiums steht momentan ein Doppelstockbus – vollgepackt mit neuester Technik. Was die Schüler dort erforschen und umsetzen können.
Etwa 250 Tage im Jahr tourt das Fabmobil, ein rollendes Zukunftslabor, durch Sachsen. Halt macht der umgebaute Bus an Schulen oder Jugendclubs im ländlichen Raum. Ob Programmieren, Robotik oder 3D-Druck – Kinder und Jugendliche können darin allerlei kreative Technologien entdecken und selbst ausprobieren. Und das alles kostenlos.
