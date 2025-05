Tag der offenen Baustelle: Rundgänge an der Neuen Elsterbrücke in Plauen

Mit der Lieferung und Montage der Verbundfertigteilträger im Februar und März sind die Arbeiten am Ersatzneubau sichtbar vorangekommen. Interessenten können sich nun vor Ort über den Baufortschritt informieren.

Spannende Einblicke auf der Baustelle der Neuen Elsterbrücke in Plauen gibt es zu einem Tag der offenen Baustelle am Mittwoch, 21. Mai. Bereits im vergangenen Jahr gab es für Interessierte Einblicke in Plauens Großprojekt. Mit der Lieferung und Montage der Verbundfertigteilträger im Februar und März sind die Arbeiten am Ersatzneubau sichtbar...