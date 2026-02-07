MENÜ
  • Tag der Sachsen 2027 in Plauen: Braucht die Stadtverwaltung für die Vorbereitung zusätzliche Mitarbeiter?

Oberbürgermeister Steffen Zenner (links) gab den Staffelstab an Büroleiter Lars Krämer weiter, den Organisationschef des Tags der Sachsen.
Oberbürgermeister Steffen Zenner (links) gab den Staffelstab an Büroleiter Lars Krämer weiter, den Organisationschef des Tags der Sachsen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Tag der Sachsen 2027 in Plauen: Braucht die Stadtverwaltung für die Vorbereitung zusätzliche Mitarbeiter?
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der jüngsten Stadtratssitzung wurde die Sorge laut, dass teure Neueinstellungen notwendig sind, um den Kraftakt des Tages der Sachsen personell stemmen zu können. Was sagt der Oberbürgermeister?

Mit welchem Personal stemmt Plauen die Vorbereitung und Durchführung für den Tag der Sachsen? Müssen neue Mitarbeiter eingestellt werden? Das wollte Sven Gerbeth, Fraktionschef der Freien Bürgerliste Plauen, im Stadtrat von Steffen Zenner (CDU) wissen. Der Oberbürgermeister hatte am Montag den Staffelstab als Gastgeber für Sachsens größtes...
