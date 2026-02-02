Tag der Sachsen 2027 in Plauen: Oberbürgermeister Steffen Zenner übernimmt Staffelstab und skizziert erste Festideen

Die Vogtlandstadt ist vom 18. bis 20. Juni 2027 Gastgeberin für Sachsens größtes Volksfest. In Kürze will Plauen einen Wettbewerb starten. Worum es geht und warum der Sachsentag sich gerade neu erfindet.

Zum zweiten Mal nach 1997 wird Plauen im nächsten Jahr den Tag der Sachsen ausrichten. Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) hat am Montag aus den Händen seines Sebnitzer Amtskollegen Ronald Kretzschmar (parteilos) den Staffelstab übernommen. Die Stadt am Rande der Sächsischen Schweiz war 2025 Ausrichter von Sachsens größtem Volks- und... Zum zweiten Mal nach 1997 wird Plauen im nächsten Jahr den Tag der Sachsen ausrichten. Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) hat am Montag aus den Händen seines Sebnitzer Amtskollegen Ronald Kretzschmar (parteilos) den Staffelstab übernommen. Die Stadt am Rande der Sächsischen Schweiz war 2025 Ausrichter von Sachsens größtem Volks- und...