MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Tag der Sachsen 2027 in Plauen: Oberbürgermeister Steffen Zenner übernimmt Staffelstab und skizziert erste Festideen

Der Sebnitzer Oberbürgermeister Ronald Kretzschmar (rechts) hat am Montag in Plauen den Staffelstab für den Tag der Sachsen an Oberbürgermeister Steffen Zenner übergeben.
Der Sebnitzer Oberbürgermeister Ronald Kretzschmar (rechts) hat am Montag in Plauen den Staffelstab für den Tag der Sachsen an Oberbürgermeister Steffen Zenner übergeben. Bild: Ellen Liebner
In der Plauener Fabrik der Fäden fand am Montag die Staffelstabübergabe an Plauen als Ausrichterstadt des 31. Tages der Sachsen statt.
In der Plauener Fabrik der Fäden fand am Montag die Staffelstabübergabe an Plauen als Ausrichterstadt des 31. Tages der Sachsen statt. Bild: Ellen Liebner
Plauens Spitzenprinzessin Maxi Schulz (links) und das Sebnitzer Blumenmädchen Leonie Werner waren bei der Staffelstabübergabe mit dabei.
Plauens Spitzenprinzessin Maxi Schulz (links) und das Sebnitzer Blumenmädchen Leonie Werner waren bei der Staffelstabübergabe mit dabei. Bild: Ellen Liebner
Der Sebnitzer Oberbürgermeister Ronald Kretzschmar (rechts) hat am Montag in Plauen den Staffelstab für den Tag der Sachsen an Oberbürgermeister Steffen Zenner übergeben.
Der Sebnitzer Oberbürgermeister Ronald Kretzschmar (rechts) hat am Montag in Plauen den Staffelstab für den Tag der Sachsen an Oberbürgermeister Steffen Zenner übergeben. Bild: Ellen Liebner
In der Plauener Fabrik der Fäden fand am Montag die Staffelstabübergabe an Plauen als Ausrichterstadt des 31. Tages der Sachsen statt.
In der Plauener Fabrik der Fäden fand am Montag die Staffelstabübergabe an Plauen als Ausrichterstadt des 31. Tages der Sachsen statt. Bild: Ellen Liebner
Plauens Spitzenprinzessin Maxi Schulz (links) und das Sebnitzer Blumenmädchen Leonie Werner waren bei der Staffelstabübergabe mit dabei.
Plauens Spitzenprinzessin Maxi Schulz (links) und das Sebnitzer Blumenmädchen Leonie Werner waren bei der Staffelstabübergabe mit dabei. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Tag der Sachsen 2027 in Plauen: Oberbürgermeister Steffen Zenner übernimmt Staffelstab und skizziert erste Festideen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Vogtlandstadt ist vom 18. bis 20. Juni 2027 Gastgeberin für Sachsens größtes Volksfest. In Kürze will Plauen einen Wettbewerb starten. Worum es geht und warum der Sachsentag sich gerade neu erfindet.

Zum zweiten Mal nach 1997 wird Plauen im nächsten Jahr den Tag der Sachsen ausrichten. Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) hat am Montag aus den Händen seines Sebnitzer Amtskollegen Ronald Kretzschmar (parteilos) den Staffelstab übernommen. Die Stadt am Rande der Sächsischen Schweiz war 2025 Ausrichter von Sachsens größtem Volks- und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
11.12.2025
3 min.
Tag der Sachsen 2027 in Plauen: Neuer Termin, mehr Geld und positive Nachrichten vom Vorgänger
Festumzug beim diesjährigen Tag der Sachsen in Sebnitz: Die Stadt habe das Volksfest 2025 mit einem finanziell ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen, heißt es.
Das größte Volksfest im Freistaat kommt 2027 ins Vogtland. Für Plauen ist es das zweite Mal, dass die Mega-Party in der Stadt ausgerichtet wird.
Lukas Fischer, Swen Uhlig
10:54 Uhr
1 min.
Tag der Sachsen 2027: Plauens Oberbürgermeister übernimmt am Montag den Staffelstab
Sebnitzer Blumen werden von Plauener Spitze abgelöst. 2027 findet der Tag der Sachsen in Plauen statt.
Knapp anderthalb Jahre bleiben Zeit, um Sachsens größtes Volksfest 2027 vorzubereiten. Am Montag fällt der offizielle Startschuss.
Bernd Jubelt
22:00 Uhr
1 min.
Boschstraße in Glauchau: Sanierung am Bahnübergang geplant
Im Jahr 2019 wurde die Boschstraße im Gewerbegebiet verlängert.
Wegen aufgetretener Fahrbahnschäden wird der Bereich des Bahnübergangs saniert
Stefan Stolp
21:46 Uhr
2 min.
Saison-Aus für Hollerbach - Becker kommt zurück
Arbeiteten schon bei Union Berlin zusammen: Urs Fischer (r) und Sheraldo Becker. (Archivbild)
Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.
Mehr Artikel