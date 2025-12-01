Tag der Sachsen in Plauen? Fachleute besichtigen Veranstaltungsplätze in der Stadt

Eine Delegation des Austragungskuratoriums schaute sich in Plauen nach passenden Orten um. Der Postplatz, die Schlossterrassen und die Elsteraue waren in der Auswahl. Wie es nun weitergeht.

Die Stadt Plauen ist als möglicher Austragungsort für den Tag der Sachsen im Jahr 2027 im Rennen. Kürzlich hat eine Delegation des Austragungskuratoriums die Stadt besucht, um sich an möglichen Veranstaltungsplätzen umzusehen. Zur Gruppe gehörten Nico Dittmann, Birgit Kretschmer und Anett Juhrs. Nach Angaben der Plauener Stadtverwaltung... Die Stadt Plauen ist als möglicher Austragungsort für den Tag der Sachsen im Jahr 2027 im Rennen. Kürzlich hat eine Delegation des Austragungskuratoriums die Stadt besucht, um sich an möglichen Veranstaltungsplätzen umzusehen. Zur Gruppe gehörten Nico Dittmann, Birgit Kretschmer und Anett Juhrs. Nach Angaben der Plauener Stadtverwaltung...