Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Tag der Sachsen in Plauen? Fachleute besichtigen Veranstaltungsplätze in der Stadt

OB Steffen Zenner (li.) mit Rathaus-Mitarbeitern und Kuratoriumsvertretern beim Treffen.
OB Steffen Zenner (li.) mit Rathaus-Mitarbeitern und Kuratoriumsvertretern beim Treffen. Bild: Nadine Läster
OB Steffen Zenner (li.) mit Rathaus-Mitarbeitern und Kuratoriumsvertretern beim Treffen.
OB Steffen Zenner (li.) mit Rathaus-Mitarbeitern und Kuratoriumsvertretern beim Treffen. Bild: Nadine Läster
Plauen
Tag der Sachsen in Plauen? Fachleute besichtigen Veranstaltungsplätze in der Stadt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Delegation des Austragungskuratoriums schaute sich in Plauen nach passenden Orten um. Der Postplatz, die Schlossterrassen und die Elsteraue waren in der Auswahl. Wie es nun weitergeht.

Die Stadt Plauen ist als möglicher Austragungsort für den Tag der Sachsen im Jahr 2027 im Rennen. Kürzlich hat eine Delegation des Austragungskuratoriums die Stadt besucht, um sich an möglichen Veranstaltungsplätzen umzusehen. Zur Gruppe gehörten Nico Dittmann, Birgit Kretschmer und Anett Juhrs. Nach Angaben der Plauener Stadtverwaltung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
15:30 Uhr
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
12.11.2025
3 min.
Weil der Werbebannerwechsel am Rathausturm für die Feuerwehr zu gefährlich wurde: Plauen stellt auf digitale Bilder um
Mit einem Druck aufs Knöpfchen hat Oberbürgermeister Steffen Zenner (links) im Beisein von Projektteilnehmern aus der Stadtverwaltung die neue Lichtinstallation am Rathausturm eingeschaltet.
Ab sofort sind am Plauener Rathausturm bei Dunkelheit Veranstaltungshinweise und Stadtbotschaften per digitaler Lichtinstallation zu sehen. OB Zenner hätte es sich gern eine Nummer größer gewünscht.
Bernd Jubelt
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
20.11.2025
1 min.
Hauptquartier der Plauener Stadtpolizei: Ab wann der Bürgerpunkt besetzt sein soll
In das Landratsamt am Postplatz soll nun bald der Bürgerpunkt einziehen.
Noch wird umgebaut in den ehemaligen Versicherungsräumen am Postplatz. Doch schon nach dem Weihnachtsmarkt soll dort Licht brennen.
Sabine Schott
Mehr Artikel