Tagelang Halteverbot auf Plauener Schloßstraße: Das ist der Grund

Die Stadtverwaltung will den Verkehr auf einem Teilstück der innerstädtischen Verbindung neu regeln. Start der Arbeiten ist der Dienstag kommender Woche.

Ab Ende August wird die Schloßstraße in Plauen zwischen Stresemannstraße und Hradschin zur Einbahnstraße. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll das Teilstück dann nur noch aus Richtung Stresemannstraße in Richtung Hradschin befahrbar sein. Zudem gilt für Autofahrer, dass von der Rädelstraße aus nur noch nach rechts in die Schloßstraße...