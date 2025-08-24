Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schloßstraße: Nächste Woche sollen auf einem Teil Verkehrsregeln geändert werden.
Schloßstraße: Nächste Woche sollen auf einem Teil Verkehrsregeln geändert werden. Bild: Ellen Liebner
Schloßstraße: Nächste Woche sollen auf einem Teil Verkehrsregeln geändert werden.
Schloßstraße: Nächste Woche sollen auf einem Teil Verkehrsregeln geändert werden. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Tagelang Halteverbot auf Plauener Schloßstraße: Das ist der Grund
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadtverwaltung will den Verkehr auf einem Teilstück der innerstädtischen Verbindung neu regeln. Start der Arbeiten ist der Dienstag kommender Woche.

Ab Ende August wird die Schloßstraße in Plauen zwischen Stresemannstraße und Hradschin zur Einbahnstraße. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll das Teilstück dann nur noch aus Richtung Stresemannstraße in Richtung Hradschin befahrbar sein. Zudem gilt für Autofahrer, dass von der Rädelstraße aus nur noch nach rechts in die Schloßstraße...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.08.2025
1 min.
Glauchau: Breitbandausbau macht Straßensperrung notwendig
Ab Dienstag wird in der Schloßstraße gebaut.
Betroffen sind die Schloßstraße und Teile des Schloßplatzes. Die Bauarbeiten beginnen am Dienstag.
Jens Arnold
21:27 Uhr
2 min.
Das gibt es nur in der Erzgebirgsstadt Sayda: Vom Kirchturm klingt der Startschuss fürs Bergfest
200 Stufen über Holztreppen haben Friedebacher Musikanten bewältigt, um das Signal zum Bergfest zu geben.
Christof Heyden
03.07.2025
3 min.
Rathaus plant Veränderung für Innenstadt-Straße in Plauen
Die Schlossstraße in der Plauener Innenstadt: Laut Rathaus haben Rettungsfahrzeuge dort Probleme durchzukommen.
Weil Rettungsfahrzeuge auf der Schlossstraße kaum durchkommen und auch Gehwege zugeparkt sind, soll die Verkehrsführung neu ausgerichtet werden.
Swen Uhlig
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
21:25 Uhr
3 min.
FSV Zwickau: Drei Tore reichen bei den Hertha-Bubis nicht zum Sieg
Andrej Startsev kehrte gegen Hertha zurück, schoss ein Tor und ging doch nicht als Sieger vom Platz.
Einmal in Rückstand, zweimal in Führung und doch kein Dreier: Die Schwäne kehren mit einem Punkt aus Berlin zurück.
Knut Berger
08:30 Uhr
2 min.
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
Mehr Artikel