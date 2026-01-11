MENÜ
  • „Tal der Tränen durchschritten“: Bank im Vogtland sieht auf einem Krisengebiet Licht am Ende des Tunnels

Jahresauftakt der Volksbank Vogtland im Malzhaus: Vorstand Andreas Hostalka (dritter von links) wartete mit interessanten Einschätzungen auf.
Jahresauftakt der Volksbank Vogtland im Malzhaus: Vorstand Andreas Hostalka (dritter von links) wartete mit interessanten Einschätzungen auf. Bild: Ellen Liebner
Plauen
„Tal der Tränen durchschritten“: Bank im Vogtland sieht auf einem Krisengebiet Licht am Ende des Tunnels
Von Peter Albrecht
Beim Jahresempfang der Volksbank Vogtland-Saale-Orla mit 220 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in der Galerie des Malzhauses hat Vorstandsmitglied Andreas Hostalka Bilanz gezogen.

Die Volksbank Vogtland-Saale-Orla mit Sitz in Plauen hat am Freitag im Malzhaus ihren traditionellen Empfang zum Jahresauftakt gegeben. Vorstandsmitglied Andreas Hostalka zog dabei in seiner Ansprache eine gute Bilanz: Trotz der angeschlagenen Konjunktur mit Rezession und Insolvenzen sei das zurückliegende Geschäftsjahr sehr erfolgreich gewesen....
Mehr Artikel