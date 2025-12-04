Talsperre Pöhl: So laufen die Arbeiten an der neuen Pumptrack-Anlage

Plauen
Am Vogtlandmeer wird gerade ein moderner Parcours für Mountainbiker, Scooterfahrer und Skater errichtet. Ein Teil der neuen Attraktion entsteht jetzt früher als geplant.
Die Arbeiten für die neuen Freizeitanlage für Fahrrad-Fans an der Talsperre Pöhl laufen auf Hochtouren. Direkt am neu angelegten Radweg zwischen Plauen und Neudörfel entsteht derzeit eine Pumptrack-Anlage. Ein Segment folgt früher als erhofft.
