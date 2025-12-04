Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine Firma aus Schneeberg bereitet den Untergrund für nachfolgende Arbeiten vor.
Eine Firma aus Schneeberg bereitet den Untergrund für nachfolgende Arbeiten vor. Bild: Thomas Voigt
Plauen
Talsperre Pöhl: So laufen die Arbeiten an der neuen Pumptrack-Anlage
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Am Vogtlandmeer wird gerade ein moderner Parcours für Mountainbiker, Scooterfahrer und Skater errichtet. Ein Teil der neuen Attraktion entsteht jetzt früher als geplant.

Die Arbeiten für die neuen Freizeitanlage für Fahrrad-Fans an der Talsperre Pöhl laufen auf Hochtouren. Direkt am neu angelegten Radweg zwischen Plauen und Neudörfel entsteht derzeit eine Pumptrack-Anlage. Ein Segment folgt früher als erhofft.
