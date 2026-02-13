Talsperre Pöhl: Tote Schwäne sorgen für Rätselraten

Plauen
Ein Anwohner sichtete die verendeten Wasservögel auf der Talsperre. Unweit vom Fundort treffen sich derzeit Dutzende Schwäne zur Nahrungssuche auf einem Feld. Was führte jetzt zum Tod dreier Vögel?
Als wirklich keinen schönen Anblick beschreibt Jörg Schwabe das Bild der toten Schwäne auf der Talsperre Pöhl. Auf der Eisfläche hat er vor wenigen Tagen drei tote Wasservögel dicht beieinander entdeckt. Zum Teil waren schwere Verletzungen sichtbar, so der Vogtländer. Die Vögel lagen „genau im Flugweg vom Feld in Altensalz, wo sich die...
