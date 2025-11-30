Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Tapfer und tüchtig: Was Andrea und Andreas am Andreastag in Plauen über ihren Namen erfuhren

Andrea Roth und ihr Mann Andreas Cämmerer waren extra wegen des Namenstags in die Johanniskirche gekommen.
Andrea Roth und ihr Mann Andreas Cämmerer waren extra wegen des Namenstags in die Johanniskirche gekommen. Bild: Ellen Liebner
Andreastag am 1. Advent in der Johanniskirche:14 Menschen feierten ihren Namenstag.
Andreastag am 1. Advent in der Johanniskirche:14 Menschen feierten ihren Namenstag. Bild: Ellen Liebner
Andreas Dick blieb am Andreastag Andreas. Für ihn schlüpfte Ingo Eckardt ins Rittergewand.
Andreas Dick blieb am Andreastag Andreas. Für ihn schlüpfte Ingo Eckardt ins Rittergewand. Bild: Ellen Liebner
Andrea Roth und ihr Mann Andreas Cämmerer waren extra wegen des Namenstags in die Johanniskirche gekommen.
Andrea Roth und ihr Mann Andreas Cämmerer waren extra wegen des Namenstags in die Johanniskirche gekommen. Bild: Ellen Liebner
Andreastag am 1. Advent in der Johanniskirche:14 Menschen feierten ihren Namenstag.
Andreastag am 1. Advent in der Johanniskirche:14 Menschen feierten ihren Namenstag. Bild: Ellen Liebner
Andreas Dick blieb am Andreastag Andreas. Für ihn schlüpfte Ingo Eckardt ins Rittergewand.
Andreas Dick blieb am Andreastag Andreas. Für ihn schlüpfte Ingo Eckardt ins Rittergewand. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Tapfer und tüchtig: Was Andrea und Andreas am Andreastag in Plauen über ihren Namen erfuhren
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erstes Andreasfest am Andreastag in Plauen: Selbst Plauens Traditions-Heinrich vermeidet es an diesem Tag, im Komturhof ins Rittergewand zu schlüpfen, um als Andreas mitfeiern zu können.

14 Männer und Frauen mit dem Vornamen Andreas oder Andrea waren zum Gottesdienst am 1. Advent in die Plauener Johanniskirche gekommen. Dort wurden sie von Pfarrer Wittkopf - mit Vornamen ebenfalls Andreas - besonders willkommen geheißen. Fiel der 1. Advent, der Beginn des neuen Kirchenjahres, doch auf den Andreastag.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
14:50 Uhr
1 min.
Kettensäge aus Garage in Plauen geklaut - Polizei sucht Zeugen
Nach einem Garageneinbruch in Plauen sucht die Polizei Zeugen.
Nach einem Diebstahl in Plauen sucht die Polizei Zeugen. Was aus einer Garage an der Reichenbacher Straße entwendet wurde.
Daniela Hommel-Kreißl
01.12.2025
2 min.
Wück vor EM-Vergabe: Hoffe, UEFA hat aufgepasst
Hoffen auf den Zuschlag der EM 2029: Bundestrainer Wück und die deutschen Fußballerinnen.
Bundestrainer Wück wirbt vor der Vergabe der EM 2029 für Deutschland als Gastgeber. Dabei nennt er die großen Pluspunkte des deutschen Frauenfußballs.
12:30 Uhr
3 min.
Das gab’s noch nie in Plauen: Erstes Andreas-Treffen am Wochenende im Komturhof
Andreas Wittkopf ist seit Sommer der neue Pfarrer in der Johanniskirche.
Wie aus „Wetten dass...?“: Wenn Sie Andrea oder Andreas heißen, dann ist Ihr Name am Sonntag besonders gefragt. Was ein Pfarrer mit dem Event am 1. Advent zu tun hat.
Sabine Schott
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
Mehr Artikel