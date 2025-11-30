Tapfer und tüchtig: Was Andrea und Andreas am Andreastag in Plauen über ihren Namen erfuhren

Plauen
Erstes Andreasfest am Andreastag in Plauen: Selbst Plauens Traditions-Heinrich vermeidet es an diesem Tag, im Komturhof ins Rittergewand zu schlüpfen, um als Andreas mitfeiern zu können.
14 Männer und Frauen mit dem Vornamen Andreas oder Andrea waren zum Gottesdienst am 1. Advent in die Plauener Johanniskirche gekommen. Dort wurden sie von Pfarrer Wittkopf - mit Vornamen ebenfalls Andreas - besonders willkommen geheißen. Fiel der 1. Advent, der Beginn des neuen Kirchenjahres, doch auf den Andreastag.
