Tatort Postplatz: Junger Plauener wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht

Weil er einem Mann auf offener Straße die Nase gebrochen hat, muss sich ein Plauener jetzt vor dem Amtsgericht verantworten. Der räumt die Tat ein – nur etwas anders.

Tatort Postplatz, Plauen: Im Frühjahr soll hier ein Streit zwischen zwei Männern derart eskaliert sein, dass sich nun das Amtsgericht Plauen damit beschäftigt. Der Tatvorwurf lautet gefährliche Körperverletzung, dafür muss sich ein 24 Jahre alter Deutscher jetzt verantworten.