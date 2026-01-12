MENÜ
  • Tausende Plauener lernten dort schwimmen: Früheres Bad an der Hainstraße steht seit Jahren leer – wie geht es jetzt weiter?

Verfällt zusehends: das ehemalige Schwimmbad an der Hainstraße.
Bild: Ellen Liebner
Verfällt zusehends: das ehemalige Schwimmbad an der Hainstraße.
Verfällt zusehends: das ehemalige Schwimmbad an der Hainstraße. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Tausende Plauener lernten dort schwimmen: Früheres Bad an der Hainstraße steht seit Jahren leer – wie geht es jetzt weiter?
Redakteur
Von Sabine Schott
Wird der ehemalige Sportbau abgerissen oder nicht? Kommen dringend notwendige Parkplätze auf das Gelände? Zuletzt hatte es mehrere Ideen für die Zukunft des Areals gegeben.

Die Zukunft des ehemaligen Schwimmbades an der Hainstraße liegt vielen Plauenern am Herzen. Tausende lernte dort schwimmen. Eigentlich sollte der Bau abgerissen werden, doch Bürgermeisterin Kerstin Wolf (parteilos) halt an Plänen der Nachnutzung fest. Das Gebäude befinde sich in einem baulich akzeptablen Zustand, erklärt sie. Außerdem, so...
