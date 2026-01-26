MENÜ
Legehennen eines Geflügelhofs. Der Biohof Chrieschwitz will im Vogtland einen weiteren Stall errichten.
Legehennen eines Geflügelhofs. Der Biohof Chrieschwitz will im Vogtland einen weiteren Stall errichten. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Das für den Legehennenstall geplante Grundstück gehört derzeit der Stadt Plauen.
Das für den Legehennenstall geplante Grundstück gehört derzeit der Stadt Plauen. Bild: Tilo Steiner
Die Weischlitzer Gemeinderätin Tanja Turki ist selbst Landwirtin. Sie brachte die Möglichkeit eines Flächentauschs ins Spiel.
Die Weischlitzer Gemeinderätin Tanja Turki ist selbst Landwirtin. Sie brachte die Möglichkeit eines Flächentauschs ins Spiel. Bild: Silvia Kölbel/Archiv
Plauen
Tauziehen um Hühnerstall für 12.000 Hennen im Vogtland
Von Uwe Selbmann
Ein neuer Bio-Hühnerstall für 12.000 Legehennen soll im Vogtland entstehen. Die geplante Anlage befindet sich zwischen zwei Dörfern in einem Landschaftsschutzgebiet. Wie positioniert sich die betroffene Gemeinde?

Im Vogtland soll ein neuer Bio-Hühnerstall für 12.000 Legehennen und mit 50.000 Quadratmeter Auslauffläche errichtet werden. Im Gespräch dafür ist ein großes Grundstück der Stadt Plauen im Burgsteingebiet. Es befindet sich an der Geilsdorfer Straße zwischen den Dörfern Geilsdorf und Schwand – mitten in der besonders geschützten...
Mehr Artikel