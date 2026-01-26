Tauziehen um Hühnerstall für 12.000 Hennen im Vogtland

Ein neuer Bio-Hühnerstall für 12.000 Legehennen soll im Vogtland entstehen. Die geplante Anlage befindet sich zwischen zwei Dörfern in einem Landschaftsschutzgebiet. Wie positioniert sich die betroffene Gemeinde?

Im Vogtland soll ein neuer Bio-Hühnerstall für 12.000 Legehennen und mit 50.000 Quadratmeter Auslauffläche errichtet werden. Im Gespräch dafür ist ein großes Grundstück der Stadt Plauen im Burgsteingebiet. Es befindet sich an der Geilsdorfer Straße zwischen den Dörfern Geilsdorf und Schwand – mitten in der besonders geschützten...