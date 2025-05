Taxifahrt ins Glück: Warum Ina ihren Jörg am 25.5.2025 in Plauen heiratet

Vier Paare heiraten in Plauen an diesem besonderen Schnapszahl-Datum. „Freie Presse“ erzählt die Liebesgeschichte eines dieser Paare, die in einem Taxi begann.

Als Ina Thiersch die Liebesgeschichte erzählt, wie sie ihren Jörg vor siebeneinhalb Jahren kennenlernte, küsst sie ihren Mann immer wieder. Beide strahlen übers ganze Gesicht, dabei regnet es ausgerechnet an ihrem Hochzeitstag, dem Schnapszahldatum 25.5.2025. Aber Regen am Hochzeitstag soll ja sprichwörtlich Glück bringen. "Es war auch an... Als Ina Thiersch die Liebesgeschichte erzählt, wie sie ihren Jörg vor siebeneinhalb Jahren kennenlernte, küsst sie ihren Mann immer wieder. Beide strahlen übers ganze Gesicht, dabei regnet es ausgerechnet an ihrem Hochzeitstag, dem Schnapszahldatum 25.5.2025. Aber Regen am Hochzeitstag soll ja sprichwörtlich Glück bringen. "Es war auch an...