Telefonseelsorge im Vogtland: Ausstellung zum 30-jährigen Bestehen

Die Schau ist derzeit in der Plauener Johanniskirche zu sehen und zieht anschließend nach Auerbach.

In diesem Jahr begeht die Telefonseelsorge im Vogtland ihr 30-jähriges Bestehen. Dazu lädt gegenwärtig eine Ausstellung zum Thema „Trost“ in der Plauener Johanniskirche ein. Sie kann täglich besichtigt werden. In Bildern und kurzen Texten gibt die Ausstellung Anstöße zum Nachdenken oder um mit anderen ins Gespräch zu kommen. „Wir...