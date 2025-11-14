Tempolimit auf B 173 zwischen der A 72 und Ortseingang Plauen: Was ist der Grund?

Die Fahrbahnerneuerung auf der B 173 zwischen Plauen und der Autobahnanschlussstelle Plauen-Ost ist beendet. Dennoch gibt es weiter Einschränkungen.

Die für mehrere Wochen gesperrte Verbindung zwischen dem Ortsausgang von Plauen und der Anschlussstelle Plauen-Ost ist seit Ende Oktober wieder befahrbar. Der Freistaat hatte auf dem Teilstück der Bundesstraße 173 die Fahrbahn erneuern lassen. Dennoch besteht auf dem Abschnitt weiterhin eine Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 70. Grund sind...