Termin für Sicherungsarbeiten an Plauener Synagogenmauer steht

Zurzeit läuft das Vergabeverfahren für die Bauarbeiten. Gute Nachrichten gab es jetzt auch in Sachen Finanzierung.

In den Sommermonaten sollen die Baumaßnahmen zur Sicherung der historischen Plauener Synagogenmauer an der Engelstraße beginnen und bis spätestens Oktober abgeschlossen sein. Darüber hat Kulturbürgermeister Tobias Kämpf (CDU) informiert. Der genaue Zeitpunkt der Bauarbeiten werde in Abstimmung mit dem zu beauftragenden Baubetrieb noch...