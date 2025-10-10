Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Termine für Gelben Sack fehlen: Vogtlandkreis reicht nach Panne wichtige Information nach

Eine Panne im Landratsamt führte zu fehlenden Entsorgungsterminen.
Eine Panne im Landratsamt führte zu fehlenden Entsorgungsterminen.
Termine für Gelben Sack fehlen: Vogtlandkreis reicht nach Panne wichtige Information nach
Von Jonas Patzwaldt
Einige Menschen aus Plauen hat der neue Abfuhrkalender verwirrt. Termine im November und Dezember fehlten. Jetzt reagiert das Landratsamt.

Im aktuellen Abfuhrkalender des Vogtlandkreises sind die Termine für die Leerung der Gelben Säcke und Gelben Tonnen in den Monaten November und Dezember nicht enthalten. Wie das Landratsamt am Freitag mitteilte, ist der Fehler auf einen Übertragungsfehler bei der Kalendererstellung zurückzuführen, der bei der Endkontrolle übersehen wurde.
