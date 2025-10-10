Termine für Gelben Sack fehlen: Vogtlandkreis reicht nach Panne wichtige Information nach

Einige Menschen aus Plauen hat der neue Abfuhrkalender verwirrt. Termine im November und Dezember fehlten. Jetzt reagiert das Landratsamt.

Im aktuellen Abfuhrkalender des Vogtlandkreises sind die Termine für die Leerung der Gelben Säcke und Gelben Tonnen in den Monaten November und Dezember nicht enthalten. Wie das Landratsamt am Freitag mitteilte, ist der Fehler auf einen Übertragungsfehler bei der Kalendererstellung zurückzuführen, der bei der Endkontrolle übersehen wurde.