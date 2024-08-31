Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Seit Jahren gibt es für die Trias-Schüler keinen sicheren Zugang zur Turnhalle mehr. Jetzt entsteht ein Provisorium.
Seit Jahren gibt es für die Trias-Schüler keinen sicheren Zugang zur Turnhalle mehr. Jetzt entsteht ein Provisorium. Bild: jb steps
Seit Jahren gibt es für die Trias-Schüler keinen sicheren Zugang zur Turnhalle mehr. Jetzt entsteht ein Provisorium.
Seit Jahren gibt es für die Trias-Schüler keinen sicheren Zugang zur Turnhalle mehr. Jetzt entsteht ein Provisorium. Bild: jb steps
Plauen
Teurer Zugang zur Schulturnhalle in Elsterberg
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Förderung der Zweifeldersporthalle in Elsterberg wurde erneut abgelehnt. Jetzt wird der Weg zur Turnhalle für Trias-Schüler sicherer gemacht. Kosten: mindestens 10.000 Euro.

Der Bau der Zweifelderturnhalle in Elsterberg wird wieder nicht gefördert. Am 23. Juli traf der Ablehnungsbescheid in der Stadtverwaltung ein. Darüber informierte Bürgermeister Axel Markert (SPD) die Stadträte in der jüngsten Sitzung. Im Förderprogramm stehen 50 Millionen Euro Anträgen in Höhe von 319 Millionen Euro gegenüber. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
2 min.
Nach Wohnungsbrand in Elsterberg: Bürgermeister dankt umsichtigem Retter
Axel Markert (links) übergibt ein Präsent an Julian Reif.
Als am späten Abend des 14. August ein Brand in einem Elsterberger Mehrfamilienhaus ausbrach, handelte Julian Reif schnell und umsichtig. Wie ist der aktuelle Stand nach dem Schaden?
Petra Steps
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
20.08.2025
2 min.
Besiegelt: 1000 Elsterberger Haushalte erhalten schnelles Internet
Conny Wiegand und Axel Markert unterzeichnen den Vertrag zum Glasfaserausbau.
Gleich zwei Projekte zum Glasfaserausbau laufen 2026/27. Damit verbessert sich die Versorgung mit schnellem Internet wesentlich.
Petra Steps
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
22:21 Uhr
1 min.
Late-Night-Show von Jimmy Kimmel kommt zurück
Jimmy Kimmel kommt ins US-Fernsehen zurück.
Nach der Absetzung seiner Late-Night-Show kommt Jimmy Kimmel bereits an diesem Dienstag ins US-Fernsehen zurück. Das teilte die Walt Disney Company mit, nachdem die Sendung vergangene Woche nach...
22:21 Uhr
4 min.
USA wollen Herzstück von Tiktok nachbauen
Für den Betrieb von Tiktok in den USA soll ein neues Unternehmen gegründet werden. (Archivbild)
Donald Trump verkündete vergangene Woche die Zustimmung Chinas für einen Deal um das US-Geschäft von Tiktok. Doch es sieht danach aus, dass die Klärung aller Details noch länger dauert.
Mehr Artikel