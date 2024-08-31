Teurer Zugang zur Schulturnhalle in Elsterberg

Plauen
Die Förderung der Zweifeldersporthalle in Elsterberg wurde erneut abgelehnt. Jetzt wird der Weg zur Turnhalle für Trias-Schüler sicherer gemacht. Kosten: mindestens 10.000 Euro.
Der Bau der Zweifelderturnhalle in Elsterberg wird wieder nicht gefördert. Am 23. Juli traf der Ablehnungsbescheid in der Stadtverwaltung ein. Darüber informierte Bürgermeister Axel Markert (SPD) die Stadträte in der jüngsten Sitzung. Im Förderprogramm stehen 50 Millionen Euro Anträgen in Höhe von 319 Millionen Euro gegenüber. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.