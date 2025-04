Textil-Discounter ist jetzt Nachbar des Plauener Einkaufszentrums Kaufland

Am Donnerstag hat die Haselbrunner KiK-Filiale am neuen Standort eröffnet. Sie ist jetzt in der Morgenbergstraße 41 zu finden, neben dem Einkaufszentrum. Dort befand sich zuletzt ein Zoogeschäft.

