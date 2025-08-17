„The Voice of Germany“-Sieger Samuel Rösch singt sich in die Herzen Plauener Senioren

Plauen
Der Aspida-Pflegecampus in Plauen hat am Wochenende gefeiert. Es gab prominenten Besuch.
Zum Familienfest im Plauener Aspida-Pflegecampus hat am Wochenende der Gewinner von „The Voice of Germany“, Samuel Rösch, ein Konzert gegeben. Anlass für den Auftritt war das fünfjährige Bestehen der Pflegeeinrichtung, die sich am Rande des Stadtzentrums, an der Bergstraße, befindet. „Eigentlich ist unser Familienfest ein kleines...
