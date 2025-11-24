Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Theater in Plauen zeigt Charlie Chaplins Stummfilmklassiker „Goldrausch“ mit Musik

Bild: Roy Export S.A.S.
Bild: Roy Export S.A.S.
Plauen
Theater in Plauen zeigt Charlie Chaplins Stummfilmklassiker „Goldrausch“ mit Musik
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Die Clara-Schumann-Philharmoniker spielen die von Chaplin komponierte Filmmusik. Es ist die erste Ausgabe der neuen Konzert-Reihe Philharmonic Plus.

Der erste Teil der neuen Konzertreihe Philharmonic Plus des Theaters Plauen-Zwickau ist ein Filmkonzert: Gezeigt wird am Mittwoch, 26. November, 19.30 Uhr im Vogtland-Theater Plauen der Stummfilmklassiker „Goldrausch“ von Charlie Chaplin. Die Clara-Schumann-Philharmoniker spielen die von Chaplin selbst komponierte Musik. Zum 100. Jubiläum des...
