Theater in Plauen zeigt Charlie Chaplins Stummfilmklassiker „Goldrausch“ mit Musik

Plauen
Die Clara-Schumann-Philharmoniker spielen die von Chaplin komponierte Filmmusik. Es ist die erste Ausgabe der neuen Konzert-Reihe Philharmonic Plus.
Der erste Teil der neuen Konzertreihe Philharmonic Plus des Theaters Plauen-Zwickau ist ein Filmkonzert: Gezeigt wird am Mittwoch, 26. November, 19.30 Uhr im Vogtland-Theater Plauen der Stummfilmklassiker „Goldrausch“ von Charlie Chaplin. Die Clara-Schumann-Philharmoniker spielen die von Chaplin selbst komponierte Musik. Zum 100. Jubiläum des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.