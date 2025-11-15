Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Vogtland-Theater in der Plauener Innenstadt: Die Betreibergesellschaft ist bilanziell überschuldet.
Das Vogtland-Theater in der Plauener Innenstadt: Die Betreibergesellschaft ist bilanziell überschuldet. Bild: Ellen Liebner
Das Vogtland-Theater in der Plauener Innenstadt: Die Betreibergesellschaft ist bilanziell überschuldet.
Das Vogtland-Theater in der Plauener Innenstadt: Die Betreibergesellschaft ist bilanziell überschuldet. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Theater Plauen-Zwickau mit Millionen-Minus
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kultureinrichtung der Städte Plauen und Zwickau weist für das vergangene Jahr einen siebenstelligen Fehlbetrag aus. Die Lage der Gesellschaft insgesamt sei kritisch zu bewerten, heißt es.

Obwohl die Einnahmen aus dem Ticketverkauf insgesamt über den ursprünglichen Prognosen lagen, ist das Gesamtergebnis der Theatergesellschaft für 2024 negativ ausgefallen. Der Geschäftsbericht weist ein Minus in Höhe von 1,5 Millionen Euro aus. Die Theater-Geschäftsführung begründet das vor allem mit den deutlich gestiegenen Personalkosten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.10.2025
4 min.
Entscheidung über Zukunft des Theaters Plauen-Zwickau: Stadtrat kippt Sparkonzept
Jens Heinzig, der Aufsichtsratsvorsitzende des Theaters Plauen-Zwickau, lässt kein gutes Haar an der vom Rathaus vorgeschlagenen Sparvariante.
Der Plan, 21 Stellen zu streichen und die Vorstellungen drastisch zu reduzieren, ist durchgefallen. Aber die Entscheidung des Zwickauer Stadtrats löst die Probleme des Theaters Plauen-Zwickau nicht.
Michael Stellner
15.11.2025
4 min.
Zwei Ausreißer im Erzgebirge: Fünfjährige aus Kindergarten in Oberwiesenthal ausgebüxt
Die Kindertagesstätte Regenbogen in Oberwiesenthal befindet sich seit 30 Jahren in Trägerschaft des Johanniter-Kreisverbandes Erzgebirge.
Zwei Vorschulkinder haben in dieser Woche im Kurort am Fichtelberg für Aufregung gesorgt. Doch wie konnten die beiden unbemerkt verschwinden?
Antje Flath
20:23 Uhr
2 min.
Möglicher Tornado: Tote und Verletzte in Portugal
Auf diesem Campingplatz starb eine Frau.
Ein heftiger Sturm an der Algarve hat eine Frau getötet. Der Wetterdienst prüft, ob ein Tornado für die Schäden in Albufeira verantwortlich ist.
27.10.2025
3 min.
Theatergesellschafter uneins: Plauen will sich Spar-Entscheidung aus Zwickau nicht anschließen
Kopfzerbrechen hinter der Fassade: Wie soll das Theater 3 Millionen Euro einsparen?
Es wird kompliziert: Nachdem sich der Zwickauer Stadtrat entschieden hat, dem gemeinsamen Theater mehr Freiräume beim Sparen zu geben, plant Plauen das Gegenteil. Was bedeutet das fürs Theater?
Michael Stellner
20:00 Uhr
3 min.
Chemnitzer Finanz-Sorgen: Was wird aus der geplanten Straßenbahn zum Zeisigwald?
Mit der Straßenbahn ins Chemnitzer Fußballstadion? So ähnlich könnte das aussehen.
An der Trasse über die Sachsen-Allee und das CFC-Stadion wird seit Jahren geplant. Nun äußert sich OB Schulze.
Michael Müller
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
Mehr Artikel