Theater Plauen-Zwickau mit Millionen-Minus

Die Kultureinrichtung der Städte Plauen und Zwickau weist für das vergangene Jahr einen siebenstelligen Fehlbetrag aus. Die Lage der Gesellschaft insgesamt sei kritisch zu bewerten, heißt es.

Obwohl die Einnahmen aus dem Ticketverkauf insgesamt über den ursprünglichen Prognosen lagen, ist das Gesamtergebnis der Theatergesellschaft für 2024 negativ ausgefallen. Der Geschäftsbericht weist ein Minus in Höhe von 1,5 Millionen Euro aus. Die Theater-Geschäftsführung begründet das vor allem mit den deutlich gestiegenen Personalkosten... Obwohl die Einnahmen aus dem Ticketverkauf insgesamt über den ursprünglichen Prognosen lagen, ist das Gesamtergebnis der Theatergesellschaft für 2024 negativ ausgefallen. Der Geschäftsbericht weist ein Minus in Höhe von 1,5 Millionen Euro aus. Die Theater-Geschäftsführung begründet das vor allem mit den deutlich gestiegenen Personalkosten...